Итальянская сборная победила Турцию в матче открытия Евро-2020

Итальянская сборная по футболу одержала победу над командой Турции в матче открытия чемпионата Европы по футболу 2020-2021. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Фото: twitter.com/euro2020twitter.com/euro2020
Игра проходила в Риме, итальянцы смогли порадовать своих болельщиков и уверенно провели поединок. В первом тайме футболисты не сумели отметиться результативными действиями, а вторая сорокапятиминутка выдалась голевой.
Автором первого гола на турнире стал турецкий футболист Мерих Демираль. Однако он забил в собственные ворота на 53-й минуте. На 66-й минуте Чиро Иммобиле отправил второй мяч в ворота сборной Турции. Окончательный счет матча был установлен на 79-й минуте, когда забил Лоренцо Инсинье.
Примечательно, что турки за всю игру смогли нанести только два удара по воротам соперника. Итальянцы сделали это 24 раза.
Групповой этап Евро-2020 стартовал 11 июня и закончится 23 июня. Матч Бельгия — Россия пройдет 12 июня, начало в 22:00 по московскому времени.
Также на этой стадии турнира российская сборная встретится с командами Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).
Ранее сообщалось
, что футбольная деревня Евро-2020 официально открылась в Санкт-Петербурге.