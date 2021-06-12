Итальянская сборная победила Турцию в матче открытия Евро-2020

Итальянская сборная по футболу одержала победу над командой Турции в матче открытия чемпионата Европы по футболу 2020-2021. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Фото: twitter.com/euro2020 twitter.com/euro2020

Игра проходила в Риме, итальянцы смогли порадовать своих болельщиков и уверенно провели поединок. В первом тайме футболисты не сумели отметиться результативными действиями, а вторая сорокапятиминутка выдалась голевой.

Автором первого гола на турнире стал турецкий футболист Мерих Демираль. Однако он забил в собственные ворота на 53-й минуте. На 66-й минуте Чиро Иммобиле отправил второй мяч в ворота сборной Турции. Окончательный счет матча был установлен на 79-й минуте, когда забил Лоренцо Инсинье.

Примечательно, что турки за всю игру смогли нанести только два удара по воротам соперника. Итальянцы сделали это 24 раза.

Групповой этап Евро-2020 стартовал 11 июня и закончится 23 июня. Матч Бельгия — Россия пройдет 12 июня, начало в 22:00 по московскому времени.

Также на этой стадии турнира российская сборная встретится с командами Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).