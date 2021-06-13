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Чемпионат Европы по футболу 2020

Депай согласился перейти в "Барселону"

Soccer Newsиещё 1
2 часа назад
Нападающий "Лиона" и сборной Нидерландов Мемфис Депай принял решение перейти в "Барселону", сообщает Diario Sport.
Депай согласился перейти в "Барселону"
Фото: InstagramInstagram
По сведениям источника, официально о переходе будет объявлено на следующей неделе. В настоящее время каталонскому клубу нужно получить необходимое разрешение. Депай будет презентован после того, как вернется из сборной Нидерландов с Евро-2020.
27-летний Депай достанется "Барселоне" бесплатно, так как его контракт с "Лионом" истекает в конце июня.
В минувшем сезоне форвард провел 40 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 12 результативных передач.
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