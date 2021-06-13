Врачи Бельгии отказались лечить игрока сборной в российской больнице

Защитник футбольной сборной Бельгии Тимоти Кастань
после столкновения головами с полузащитником россиян Далером Кузяевым
в ходе матча 1-го тура Евро 2020 оказался в больнице и будет проходить лечение не в Санкт-Петербурге, а в Бельгии. Об этом сообщает
Telegram-канале «Мутко против».
После матча Россия-Бельгия, который окончился разгромом россиян со счетом 3:0, в лечебнице на Крестовском острове Санкт-Петербурга собрался консилиум врачей для постановки диагноза бельгийскому футболисту Тимоти Кастаню.
Футболисту была сделана КТ. По ее результатам выяснилось, что у спортсмена имеется сразу несколько переломов правого скуло-орбитального комплекса. Как и «положено» при подобного типа травмах, у пациента наблюдается сильный отeк. Из-за него операция, в которой он нуждается, должна быть отложена на несколько дней. Врачи предложили футболисту остаться в Санкт-Петербурге и получить необходимую медицинскую помощь тут. Однако против этого выступили медики сборной Бельгии. Они сочли, что Кастаню следует вернуться домой и пройти лечение там.
В любом случае, тяжесть травм бельгийца такова, что ему уже не удастся принять участие в играх Евро 2020, поскольку процесс полного восстановления его здоровья может затянуться на несколько месяцев.
«У Кастаня двойной перелом, он не сыграет на турнире», - заявил по этому поводу главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, его цитирует ТАСС.
В ходе матча с Россией травмированного Кастаня заменил Тома Мёнье, который забил один из трех голов в ворота россиян и сделал результативную передачу.