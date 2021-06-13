Врачи Бельгии отказались лечить игрока сборной в российской больнице

Футболисту была сделана КТ. По ее результатам выяснилось, что у спортсмена имеется сразу несколько переломов правого скуло-орбитального комплекса. Как и «положено» при подобного типа травмах, у пациента наблюдается сильный отeк. Из-за него операция, в которой он нуждается, должна быть отложена на несколько дней. Врачи предложили футболисту остаться в Санкт-Петербурге и получить необходимую медицинскую помощь тут. Однако против этого выступили медики сборной Бельгии. Они сочли, что Кастаню следует вернуться домой и пройти лечение там.