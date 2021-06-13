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Чемпионат Европы по футболу 2020

Врачи Бельгии отказались лечить игрока сборной в российской больнице

Елена Прошина
1 час назад
Защитник футбольной сборной Бельгии Тимоти Кастань после столкновения головами с полузащитником россиян Далером Кузяевым в ходе матча 1-го тура Евро 2020 оказался в больнице и будет проходить лечение не в Санкт-Петербурге, а в Бельгии. Об этом сообщает Telegram-канале «Мутко против».
Врачи Бельгии отказались лечить игрока сборной в российской больнице
Фото: ТАССТАСС
После матча Россия-Бельгия, который окончился разгромом россиян со счетом 3:0, в лечебнице на Крестовском острове Санкт-Петербурга собрался консилиум врачей для постановки диагноза бельгийскому футболисту Тимоти Кастаню.
Футболисту была сделана КТ. По ее результатам выяснилось, что у спортсмена имеется сразу несколько переломов правого скуло-орбитального комплекса. Как и «положено» при подобного типа травмах, у пациента наблюдается сильный отeк. Из-за него операция, в которой он нуждается, должна быть отложена на несколько дней. Врачи предложили футболисту остаться в Санкт-Петербурге и получить необходимую медицинскую помощь тут. Однако против этого выступили медики сборной Бельгии. Они сочли, что Кастаню следует вернуться домой и пройти лечение там.
В любом случае, тяжесть травм бельгийца такова, что ему уже не удастся принять участие в играх Евро 2020, поскольку процесс полного восстановления его здоровья может затянуться на несколько месяцев.
«У Кастаня двойной перелом, он не сыграет на турнире», - заявил по этому поводу главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, его цитирует ТАСС.
В ходе матча с Россией травмированного Кастаня заменил Тома Мёнье, который забил один из трех голов в ворота россиян и сделал результативную передачу.
Футбол,Тимоти Кастань,Далер Кузяев,Роберто Мартинес,ИТАР-ТАСС,
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