Тренер сборной Дании рассказал, что произошло с Эриксеном

Тренер сборной Дании по футболу Каспер Хьюлманд сообщил, что полузащитник Кристиан Эриксен перенес остановку сердца во время матча ЕВРО-2020 с командой Финляндии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: EPA-EFE EPA-EFE

Ранее врач датской национальной команды Мортен Боэсен заявил во время пресс-конференции, что обследования, проведенные футболисту сборной Дании, не выявили у него проблем со здоровьем. Состояние игрока остается стабильным.

По словам тренера Каспера Хьюлманда, игроки сборной Дании продолжат играть на чемпионате Европы «ради госпитализированного после потери сознания» полузащитника Кристиана Эриксена.

Напомним, что в минувшую субботу сборная Дании в своем первом матче группового этапа чемпионата Евро 2020 уступила команде Финляндии со счетом 0:1. Во время игры, в конце первого тайма, 29-летний полузащитник датской команды Эриксен внезапно рухнул на траву стадиона и потерял сознание.