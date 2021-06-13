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Чемпионат Европы по футболу 2020

Тренер сборной Дании раскрыл диагноз потерявшего сознание Эриксена

Елена Прошина
1 час назад
Тренер сборной Дании по футболу Каспер Хьюлманд сообщил, что полузащитник Кристиан Эриксен перенес остановку сердца во время матча ЕВРО-2020 с командой Финляндии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Тренер сборной Дании рассказал, что произошло с Эриксеном
Фото: EPA-EFEEPA-EFE
Ранее врач датской национальной команды Мортен Боэсен заявил во время пресс-конференции, что обследования, проведенные футболисту сборной Дании, не выявили у него проблем со здоровьем. Состояние игрока остается стабильным.
По словам тренера Каспера Хьюлманда, игроки сборной Дании продолжат играть на чемпионате Европы «ради госпитализированного после потери сознания» полузащитника Кристиана Эриксена.
Напомним, что в минувшую субботу сборная Дании в своем первом матче группового этапа чемпионата Евро 2020 уступила команде Финляндии со счетом 0:1. Во время игры, в конце первого тайма, 29-летний полузащитник датской команды Эриксен внезапно рухнул на траву стадиона и потерял сознание.
Подоспевшие врачи на протяжении нескольких минут делали игроку непрямой массаж сердца. После этого упавшего футболиста увезли со стадиона, а обе команды вновь вышил на поле, чтобы продолжить прерванную трагическим эпизодом встречу, лишь почти через два часа после эвакуации коллеги в медучреждение.
Футбол,Кристиан Эриксен,
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