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Чемпионат Европы по футболу 2020

Моуринью: молился за Эриксена, много плакал. Счастье, что он остался жив

Чемпионат.com
2 часа назад
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался об инциденте, произошедшем с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией (0:1).
Моуринью: молился за Эриксена. Счастье, что он остался жив
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Счастье, что он остался жив. Я не могу перестать думать о произошедшем. Думаю, мы не должны грустить, нужно воспевать жизнь. То, что произошло с Кристианом, было гораздо важнее футбола, но в то же время показало, что у нашего спорта остались хорошие ценности. Любовь, солидарность, семейный дух. Речь шла не только о его родных, но и о футбольной семье. Футбол объединяет людей.
Я молился за Кристиана, много плакал, и миллионы людей по всему миру делали то же самое. Я верю в это, потому что футбол нас объединяет. В той ситуации футбол сблизил людей по неправильным причинам. Но мы все мы должны радоваться хорошим новостям о Кристиане», — приводит слова Моуринью talkSPORT.
Футбол,Кристиан Эриксен,
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