Зеленский о поражении Украины на Евро: «Надпись на форме не купишь»

По словам Зеленского, это было «эмоциональное начало» и «очень сильная игра до последней секунды».

Для украинцев это поражение на чемпионатах Европы стало шестым подряд. В неудачную серию вошли также поражения в 2012 году от Франции и Англии, в 2016 году — от Германии, Северной Ирландии и Польши.