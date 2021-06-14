Зеленский о поражении Украины на Евро: «Надпись на форме не купишь»

Украинский президент Владимир Зеленский
на своей странице
в Instagram поделился впечатлениями от стартового матча команды на Евро-2020 против Голландии (2:3).
Накануне сборная Нидерландов обыграла команду Украины со счетом 3:2. Решающий гол голландцы забили на 85-й минуте.
По словам Зеленского, это было «эмоциональное начало» и «очень сильная игра до последней секунды».
«Впереди две важные игры и победа. Потому что надпись на форме не купишь. Ибо это — про Украину. Ибо это сегодня — про вас», — написал президент.
Для украинцев это поражение на чемпионатах Европы стало шестым подряд. В неудачную серию вошли также поражения в 2012 году от Франции и Англии, в 2016 году — от Германии, Северной Ирландии и Польши.
Ранее работники польского телевидения допустили
ошибку, анонсируя футбольные матчи Евро-2020, представив сборную Украины под флагом России.
До этого Украина решила разместить на форме национальной сборной по футболу карту страны, включающую российский полуостров Крым.