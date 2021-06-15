Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

«Арсенал» интересуется Локателли и готов заплатить за игрока € 40 млн

Чемпионат.comиещё 4
2 часа назад
Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли может покинуть команду. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, хавбек интересен «Арсеналу». «Канониры» готовы заплатить за футболиста 40 млн.
«Арсенал» включился в борьбу за Локателли
Фото: ReutersReuters
Ранее сообщалось, что Локателли близок к переходу в «Ювентус». Стороны находятся в тесном контакте. Агент игрока подтвердил, что Мануэль уже согласовал контракт с командой из Турина. «Сассуоло» планирует получить за Локателли 40 млн, однако руководство «Ювентуса» не готово заплатить такие деньги за итальянца и планирует приобрести его за меньшую сумму.
В минувшем розыгрыше Серии А хавбек забил 4 гола, отдал 2 голевые передачи и получил 11 жёлтых карточек, приняв участие в 34 играх чемпионата.
Мануэль является воспитанником «Милана», за который выступал в первые годы профессиональной карьеры.
Футбол,Мануэль Локателли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители