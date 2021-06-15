«Арсенал» включился в борьбу за Локателли

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли
может покинуть команду. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, хавбек интересен «Арсеналу». «Канониры» готовы заплатить за футболиста 40 млн.
Ранее сообщалось, что Локателли близок к переходу в «Ювентус». Стороны находятся в тесном контакте. Агент игрока подтвердил, что Мануэль уже согласовал контракт с командой из Турина. «Сассуоло» планирует получить за Локателли 40 млн, однако руководство «Ювентуса» не готово заплатить такие деньги за итальянца и планирует приобрести его за меньшую сумму.
В минувшем розыгрыше Серии А хавбек забил 4 гола, отдал 2 голевые передачи и получил 11 жёлтых карточек, приняв участие в 34 играх чемпионата.
Мануэль является воспитанником «Милана», за который выступал в первые годы профессиональной карьеры.