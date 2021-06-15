«Арсенал» включился в борьбу за Локателли

Ранее сообщалось, что Локателли близок к переходу в «Ювентус». Стороны находятся в тесном контакте. Агент игрока подтвердил, что Мануэль уже согласовал контракт с командой из Турина. «Сассуоло» планирует получить за Локателли 40 млн, однако руководство «Ювентуса» не готово заплатить такие деньги за итальянца и планирует приобрести его за меньшую сумму.