Фанаты Эриксона получили шанс написать кумиру

Согласно замыслам авторов, все желающие могут прийти на это место и написать спортсмену свое пожелание. По мере получения сообщений организаторы запечатлевают их на фотоснимки и отсылают родным футболиста.

Напомним, в настоящее время знаменитый футболист проходит лечение в клинике. На 42-й минуте игры с командой Финляндии Эриксен упал на газон в ходе передачи партнера. Медики в течение более 20 минут оказывали ему помощь прямо на поле, но затем приняли решение о госпитализации спортсмена. Матч был возобновлен через два часа после инцидента и закончился победой финнов со счетом 1:0: Хёйбьергу не удалось реализовать пенальти на 74-й минуте встречи.