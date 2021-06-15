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Чемпионат Европы по футболу 2020

Стена для пожеланий: Фанаты Эриксона получили шанс написать кумиру

Мария Иванова
50 минут назад
В Копенгагене теперь есть стена полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена. Об этом сообщил «Чемпионат».
Фанаты Эриксона получили шанс написать кумиру
Фото: ReutersReuters
Согласно замыслам авторов, все желающие могут прийти на это место и написать спортсмену свое пожелание. По мере получения сообщений организаторы запечатлевают их на фотоснимки и отсылают родным футболиста.
Напомним, в настоящее время знаменитый футболист проходит лечение в клинике. На 42-й минуте игры с командой Финляндии Эриксен упал на газон в ходе передачи партнера. Медики в течение более 20 минут оказывали ему помощь прямо на поле, но затем приняли решение о госпитализации спортсмена. Матч был возобновлен через два часа после инцидента и закончился победой финнов со счетом 1:0: Хёйбьергу не удалось реализовать пенальти на 74-й минуте встречи.
Вторую игру в рамках чемпионата Европы сборная Дании проведет с бельгийцами 17 июня. После, 21 июня команда сразится на футбольном поле с Россией.
Футбол,Кристиан Эриксен,
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