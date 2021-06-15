Бунт в сборной России! Игроки разругались с тренером из-за денег и провалили Евро

С первыми двумя пунктами, как рассказывал Романцев, игроки были согласны, а вот оставшиеся вызвали у них недовольство — настолько, что некоторые предложили исключить последний пункт и повысить нижний порог выплат до 15 тысяч. «Мы же не проигрывать едем. Мы что, очка, что ли, не наберём? Пусть уж будет «пятнашка» за участие — не подведём, вот увидите», – цитировал Дмитрия Харина Романцев. Сам тренер пытался успокоить игроков: мол, раз вы так уверены, то езжайте и зарабатывайте деньги. Но игроки были непреклонны.

У игроков есть свой взгляд на происходящее в команде в то лето. Шалимов парировал в интервью «СЭ» после турнира: «На самом деле никакого бунта не было! Мне кажется, разговоры о нём — удобный для кого-то способ оправдаться за провал в Англии. И разговора о деньгах, которые мы якобы тянули с федерации, не было. В сборной собрались люди, выступающие за границей по пять-шесть лет, поэтому говорить о суммах 5-10 тысяч долларов — просто смешно. Ну представьте себе, что игроки, имеющие контракты на сотни тысяч, приезжают на главное для них соревнование для того, чтобы вести споры о пяти тысячах?! Нелепость! Почему ни Романцев, ни Колосков нигде не сказали, что мы сами предлагали прекратить разговоры о деньгах?» Основная претензия игроков, судя по высказываниям, была в затягивании принятия решения о сумме премиальных, которая, по словам Онопко, ещё и была «смехотворной» для легионеров. После турнира Шалимов также высказывался о том, что Романцев плохо подготовил команду к турниру: по его словам, игроки ждали, когда же начнутся тяжёлые изнуряющие тренировки, но так и не дождались. Канчельскис был солидарен с товарищем по команде: «Тренировки включали в себя, по сути, лишь два упражнения: игру в квадрат и удары по воротам».