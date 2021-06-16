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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Тоттенхэм» может объявить о назначении Фонсеки сегодня

Спорт-Экспрессиещё 1
3 часа назад
«Тоттенхэм» может объявить о назначении Паулу Фонсеки на пост главного тренера команды уже сегодня, сообщает журналист Николо Скира.
«Тоттенхэм» может объявить о назначении Фонсеки сегодня
Фото: ReutersReuters
По информации источника, клуб запланировал официальное заявление о приходе 48-летнего португальского специалиста на сегодняшний день.
14 июня сообщалось, что «Тоттенхэм» согласовал контракт с Фонсекой на два года.
Предыдущим клубом Фонсеки была «Рома». Специалист покинул клуб по окончании сезона-2020/21.
Футбол,Паулу Фонсека,
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