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Зарема Салихова рассказала, сколько хотел получать в «Спартаке» Фонсека

Спорт-Экспресс
2 часа назад
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказала, какую зарплату требовал Паулу Фонсека за работу на посту главного тренера красно-белых.
Зарема Салихова рассказала, сколько хотел получать в «Спартаке» Фонсека
Фото: ТАССТАСС
«О том, что Фонсека осбодится летом, Франко (Камоцци, экс-консультант красно-белых — прим. «СЭ») сказал еще в декабре... К сожалению, Дмитрий Попов сделал один фиктивный звонок агенту Фонсеки Марко, при этом не ответил на вопрос о клубе, о проекте. Вопрос цены контракта также не поднимался вовсе! А нам было озвучено 4,5-5 миллионов. Цифры были взяты с потолка. Фонсека пошел на понижение з/п, уходя из «Шахтера» в «Рому» с 3 миллионов на 2,2 миллиона чистыми. При этом Фонсека и его тренерский штаб отказались от зарплаты за четыре месяца в пандемийный год. К нам Фонсека был готов перейти на 3 миллиона чистыми», — написала у себя в Telegram-канале Салихова.
14 июня сообщалось, что Паулу Фонсека близок к тому, чтобы возглавить «Тоттенхэм». Предыдущим местом работы специалиста была «Рома».
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