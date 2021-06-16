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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Манчестер Юнайтед» предложил Роналду зарплату в 20 млн евро

Sports.tj
30 минут назад
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед», утверждает La Gazzetta dello Sport. ДУШАНБЕ,
Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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