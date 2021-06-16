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Чемпионат Европы по футболу 2020

Кьеллини стал рекордсменом сборной Италии

Soccer Newsиещё 1
2 часа назад
Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини побил рекорд по количеству игр за национальную команду на Евро.
Кьеллини стал рекордсменом сборной Италии
Фото: InstagramInstagram
36-летний игрок вышел в стартовом составе на игру против Швейцарии. Это 14-я игра для Кьеллини в составе Италии на Евро.
Отметим, что Кьеллини из-за травмы был заменен на 24-й минуте.
Футбол,Евро-2020,Алессандро дель Пьеро,Леонардо Бонуччи,Антонио Кассано,Паоло Мальдини,
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