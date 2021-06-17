Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Рамос раскрыл, как относится к президенту "Реала" Пересу

Газета.Ru
1 час назад
Серхио Рамос поблагодарил президента мадридского "Реала" Флорентино Переса на прощальной пресс-конференции.
"Я люблю нашего президента": Рамос о главе "Реала"
Фото: InstagramInstagram
"Флорентино привел меня в этот клуб клуб, он сделал так, чтобы я пережил эту мечту. Никогда этого не забуду и не буду делать никаких заявлений против Переса. Я люблю нашего президента. Прощание могло бы быть лучше? Да, мне хотелось бы попрощаться с болельщиками на "Сантьяго Бернабеу", однако, учитывая, какую поддержку мне оказали на прощальной церемонии клуб, президент и моя семья, лучшего прощания быть просто не могло. Если бы я был президентом "Реала", то попрощался бы с легендой клуба по-другому? Я не знаю, о чем думает президент. На этот вопрос должен отвечать он. Я ведь не в курсе, о чем он беспокоился, что думал о будущем команды", - подытожил защитник.
Ранее Рамос раскрыл причины конфликта с "Реалом".
Футбол,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители