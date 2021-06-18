Футболисты выступили против Coca-Cola

На видео, опубликованном изданием, спортсмен отставляет подальше бутылку сладкой газировки и ставит перед собой воду.

Чемпионат Евро-2020 должен был пройти еще летом прошлого года, но из-за пандемии турнир был перенесен на текущий год. Игры будут идти до 11 июля одновременно в нескольких городах Европы, в числе которых находится и Санкт-Петербург.