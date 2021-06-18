Футболисты выступили против Coca-Cola

«Вот, что нужно пить», - заявил футболист, поставив перед собой воду.
После действий Роналду акции компании Coca-Cola упали в цене на 0,7%. А ряд СМИ оценил убытки Coca-Cola Company в $4 млрд. В свою очередь компания выступила с заявлением по поводу произошедшего, пишет ТАСС.
«Каждый имеет право на свои предпочтения по выбору напитка. У всех людей есть свои вкусы и потребности», - подчеркнули в Coca-Cola.
Чемпионат Евро-2020 должен был пройти еще летом прошлого года, но из-за пандемии турнир был перенесен на текущий год. Игры будут идти до 11 июля одновременно в нескольких городах Европы, в числе которых находится и Санкт-Петербург.