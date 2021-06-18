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Чемпионат Европы по футболу 2020

Футболисты выступили против Coca-Cola

Елена Прошина
34 минуты назад
Полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли, признанный лучшим игроком матча чемпионата Европы со Швейцарией, в ходе пресс-конференции отодвинул от себя бутылку официального спонсора турнира Coca-Cola. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Футболисты выступили против Coca-Cola
Фото: EPAEPA
На видео, опубликованном изданием, спортсмен отставляет подальше бутылку сладкой газировки и ставит перед собой воду.
Ранее также поступил нападающий сборной команды Португалии Криштиану Роналду.
«Вот, что нужно пить», - заявил футболист, поставив перед собой воду.
После действий Роналду акции компании Coca-Cola упали в цене на 0,7%. А ряд СМИ оценил убытки Coca-Cola Company в $4 млрд. В свою очередь компания выступила с заявлением по поводу произошедшего, пишет ТАСС.
«Каждый имеет право на свои предпочтения по выбору напитка. У всех людей есть свои вкусы и потребности», - подчеркнули в Coca-Cola.
Чемпионат Евро-2020 должен был пройти еще летом прошлого года, но из-за пандемии турнир был перенесен на текущий год. Игры будут идти до 11 июля одновременно в нескольких городах Европы, в числе которых находится и Санкт-Петербург.
Футбол,Мануэль Локателли,Криштиану Роналду,Coca-Cola,Комсомольская правда,ИТАР-ТАСС,
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