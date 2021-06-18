Роналду – первый человек с 300 млн подписчиков в инстаграме

В минувшем сезоне Серии А Криштиану Роналду вышел на поле 33 раза, забил 29 голов и сделал три результативные передачи. На его счету также шесть матчей в Лиге чемпионов сезона-2020/2021, в которых он забил четыре гола и сделал два голевых паса.