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Чемпионат Европы по футболу 2020

​Пеле хочет, чтобы Неймар побил его рекорд

Евро-футбол.Руиещё 1
28 минут назад
Король футбола Пеле сделал публикацию в Instagram по поводу Неймара. В ночь на пятницу форвард «ПСЖ» забил гол в ворота Перу и стал ещё ближе к рекорду Пеле по голам за сборную Бразилии. На счету Неймара 68 мячей, в то время как Пеле забил 77 раз.
Пеле: Болею, чтобы Неймар побил мой рекорд
Фото: ReutersReuters
Публикация Пеле представляет собой его фотографию с Неймаром и подпись, в которой он отмечает красоту игры своего соотечественника и его жизнерадостность.
«Сегодня он сделал ещё один шаг к моему рекорду по голам за «селесао». Болею за то, чтобы Неймар побил мой рекорд. Болею с той же радостью, с которой наблюдаю за его игрой с тех пор, как впервые её увидел», - написал Король футбола.
Футбол,
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