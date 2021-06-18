Пеле: Болею, чтобы Неймар побил мой рекорд

Король футбола Пеле сделал публикацию в Instagram по поводу Неймара. В ночь на пятницу форвард «ПСЖ» забил гол в ворота Перу и стал ещё ближе к рекорду Пеле по голам за сборную Бразилии. На счету Неймара 68 мячей, в то время как Пеле забил 77 раз.