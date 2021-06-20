«Испания будет в плей-офф, уверен»

«Сегодня мы заслуживали победу так же, как и в первом матче. Нам не хватило немного удачи, у нас было немало шансов. Мы очень усердно работали всей командой: была нужная интенсивность, мы знали, как нам надо играть в том или ином моменте. Если продолжим работать в том же духе, то результаты обязательно придут.
Нам нужно постараться сыграть как можно лучше в следующем матче. Я уверен, что благодаря нашей работе мы сможем переломить ситуацию и одержать несколько побед. Я на самом деле думаю, что пока мы хорошо справляемся со своими задачами.
Мы отдали все силы, но Польша – крепкий соперник. Нам надо продолжать верить. Если выиграем следующий матч, выйдем из группы. Мы привыкли к такому давлению, и лично я уверен, что мы будем в плей-офф», – сказал Альба.