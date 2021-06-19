Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Венгрия преподнесла первую сенсацию на Евро-2020

Ювелина Бернст
2 часа назад
Действующий чемпион мира по футболу сборная Франции не смогла переиграть Венгрию в матче группового этапа Евро-2020.
Венгрия преподнесла первую сенсацию на Евро-2020
Фото: ВидеокадрВидеокадр
Встреча в Будапеште закончилась со счетом 1:1.
Французам забил мяч в первом тайме Аттила Фиола, венграм - во втором тайме забил Антуан Гризманн.
Теперь французы сыграют 23 июня с Португалией. Венгрия в этот же день сыграет с Германией.
Следующий матч российской сборной состоится в Копенгагене 21 июня. Дания сыграет против сборной России в рамках третьего тура группового турнира чемпионата Европы.
16-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Футбол,Антуан Гризманн,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители