Венгрия преподнесла первую сенсацию на Евро-2020

Действующий чемпион мира по футболу сборная Франции не смогла переиграть Венгрию в матче группового этапа Евро-2020.
Встреча в Будапеште закончилась со счетом 1:1.
Французам забил мяч в первом тайме Аттила Фиола, венграм - во втором тайме забил Антуан Гризманн
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Теперь французы сыграют 23 июня с Португалией. Венгрия в этот же день сыграет с Германией.
Следующий матч российской сборной состоится в Копенгагене 21 июня. Дания сыграет против сборной России
в рамках третьего тура группового турнира чемпионата Европы.
16-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года.