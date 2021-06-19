Венгрия преподнесла первую сенсацию на Евро-2020

Действующий чемпион мира по футболу сборная Франции не смогла переиграть Венгрию в матче группового этапа Евро-2020.

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Встреча в Будапеште закончилась со счетом 1:1.

Французам забил мяч в первом тайме Аттила Фиола, венграм - во втором тайме забил Антуан Гризманн

Теперь французы сыграют 23 июня с Португалией. Венгрия в этот же день сыграет с Германией.

Следующий матч российской сборной состоится в Копенгагене 21 июня. Дания сыграет против сборной России в рамках третьего тура группового турнира чемпионата Европы.