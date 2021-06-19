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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Барселона» объявила о подписании Мемфиса Депая

Чемпионат.comиещё 10
1 час назад
«Барселона» объявила о подписании нападающего «Лиона» Мемфиса Депая.
«Барселона» объявила о подписании Мемфиса Депая
Фото: OLAF KRAAK — POOL/GETTY IMAGESOLAF KRAAK — POOL/GETTY IMAGES
Ранее стало известно, что презентация Депая в качестве игрока каталонского клуба состоится после того, как сборная Нидерландов завершит выступление на чемпионате Европы. Ожидается, что контракт форварда с «Барселоной» будет рассчитан на три года. В мае сообщалось, что Депай близок к подписанию контракта на 5 млн в год с «Барселоной». Мемфис защищает цвета «Лиона» с 2017 года. Контракт нидерландского игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2020/2021 Депай провёл 36 матчей в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач.
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