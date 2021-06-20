Как Испания упустила победу над Польшей на Евро-2020

Старт второй половины получился не самым ярким, но начиная с 54-й минуты на стадионе в Севилье начали закипать страсти. Сначала Левандовски выиграл верховую борьбу у Эмерика Ляпорта и всё же забил свой первый мяч на чемпионате Европы с 30 июня 2016 года, затем на поле появился
самый молодой футболист в истории Евро — Кацпер Козловский (17 лет 246 дней), а затем шанс вновь выйти вперёд получили испанцы. Итальянский арбитр Даниэле Орсато с помощью видеоассистента определил нарушение правил на Морено в штрафной площади Польши и назначил 11-метровый. К мячу подошёл сам пострадавший, но угодил в штангу, а Мората крайне неудачно сыграл на добивании.