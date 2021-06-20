Как Испания упустила победу над Польшей на Евро-2020

Однако на этот раз подобный сценарий казался маловероятным. За всю историю польские футболисты десять раз встречались с испанцами, но взять верх смогли лишь однажды. В ноябре 1980 года они с трудом сломили сопротивление оппонентов со счётом 2:1, но в последующих семи матчах лишь раз сумели сыграть вничью. В последний раз команды встречались в 2010 году, и поляки потерпели одно из самых крупных поражений в своей истории со счётом 0:6.