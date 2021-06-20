Сборная России по футболу сняла клип в поддержку МакSим

Сборная России по футболу записала клип в поддержку введённой в кому МакSим. Спортсмены пожелали певице выздоровления, клип опубликован в Twitter.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Anatoly Lomokhov/Global Look Press

На кадрах запечатлена толпа футбольных фанатов на вечерней улице. Они зажгли фонарики на телефонах и все вместе поют хит артистки «Знаешь ли ты».

Время, когда не существовало слова «ограничения», и мы все наслаждались футбольным праздником. МакSим, еще споём вместе! — подписали ролик игроки сборной.

Певица МакSим на днях попала в больницу с 40% поражения лёгких. Её госпитализировали с подозрением на коронавирус, температура тела артистки достигла предельных значений. Тесты на коронавирус дали отрицательные результаты.

Время, когда не существовало слова «ограничения», и мы все наслаждались футбольным праздником на улицах наших городов.



МакSим, выздоравливай! Ещё споём вместе ️ pic.twitter.com/GvCNGXzZVE— Сборная России (@TeamRussia) June 19, 2021

Дышать самостоятельно артистка не могла, её ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ. Когда певицу выведут из этого состояния, неизвестно.

Песня МакSим «Знаешь ли ты» является неофициальным гимном болельщиков «Спартака» . В 2014 году на матче «Рубин» — «Спартак» организаторы в перерыве включили эту трогательную композицию, а фанаты дружно подхватили её.