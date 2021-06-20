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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Ещё споём вместе»: Сборная России посвятила видео певице МакSим

Ювелина Бернст
2 часа назад
Российская сборная по футболу разместила на своей странице в Тwitter видео, посвященное певице МакSим, которая сейчас находится в коме.
«Ещё споём вместе»: Сборная России посвятила видео певице МакSим
Фото: ТАССТАСС
Футболисты опубликовали видео с празднования выхода сборной России из группы на чемпионате мира по футболу в 2018 году. На кадрах, снятых на Никольской улице в Москве, песню исполнительницы "Знаешь ли ты" распевает многотысячная толпа фанатов.
"Время, когда не существовало слова "ограничения", и мы все наслаждались футбольным праздником на улицах наших городов. МакSим, выздоравливай! Еще споем вместе!" - написано в посте под видео.
Песня "Знаешь ли ты" стала гимном футбольных болельщиков "Спартака" в 2018 году и звучала перед некоторыми матчами на стадионах.
38-летняя российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, сейчас подключена к аппарату ИВЛ с 40% поражения легких. Подтвержденного коронавируса у нее нет, у артистки диагностирован пневмония. Ее ввели в искусственную кому, чтобы не возникло кислородного голодания.
Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
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