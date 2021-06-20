«Ещё споём вместе»: Сборная России посвятила видео певице МакSим

38-летняя российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, сейчас подключена к аппарату ИВЛ с 40% поражения легких. Подтвержденного коронавируса у нее нет, у артистки диагностирован пневмония. Ее ввели в искусственную кому, чтобы не возникло кислородного голодания.