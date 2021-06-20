Игрок сборной Дании о России: «Вы не заслуживаете идти дальше»

Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен снисходительно высказался о команде России. В интервью датскому каналу TV 2 Sport Поульсен заявил, что Россия является легким соперником, которого просто необходимо побеждать команде, желающей пробиться в следующий круг соревнований.

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«Мы все можем решить сами. Если вы не можете победить такую команду, как Россия, вы не заслуживаете идти дальше. Мы все еще способны осуществить наши мечты и наши надежды на этот турнир. Для этого просто надо выйти и сделать свою работу», - сказал футболист.

Он отметил, что ждет от предстоящего матча только победы:

«Совершенно уверен, что если мы будем играть в ту же игру, что против Бельгии, мы добьемся победы в понедельник».

Матч Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене. Датчанам необходима только победа.

У лидера группы «B» сборной Бельгии сейчас 6 очков. На втором месте — Россия с 3 очками, столько же у Финляндии. Замыкает таблицу Дания, пока не набравшая очков.