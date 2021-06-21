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Чемпионат Европы по футболу 2020

Сборная Колумбии проиграла Перу на Кубке Америки

Советский спортиещё 4
16 минут назад
Матч прошел в бразильской Гоянии.
Сборная Колумбии проиграла Перу на Кубке Америки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В матче группового этапа Кубка Америки сборная Колумбии потерпела поражение от команды Перу - 1:2.
В составе победителей отличился Серхио Пенья. Также автоголом отметился Йерри Мина. Победу перуанцам принес Мигель Борха, реализовавший пенальти.
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вышел в стартовом составе сборной Колумбии и провел на поле все 90 минут.
Таким образом, Перу после двух туров набрал три очка и занимает третье место в группе В. Колумбийцы, сыграв три матча, набрали четыре очка и остаются на второй позиции.
Футбол,Вильмар Барриос,Мигель Борха,Зенит,
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