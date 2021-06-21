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Чемпионат Европы по футболу 2020

Слуцкий сказал, что «Рубин» не будет подписывать легионеров этим летом

Спорт-Экспрессиещё 4
2 часа назад
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о трансферных планах команды на лето.
«Рубин» отказался подписывать легионеров этим летом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
— Как на работу влияет неопределенность с будущим Кварацхелии?
— У нас на данный момент перебор с легионерами, — сказал Слуцкий. — У нас 11 иностранцев тренируется, а на сезон мы можем заявить только 8. Мы пока не понимаем, кто не попадет в окончательную заявку. Ситуация зависит от предложений, который будут поступать по нашим ведущим футболистам. Мы готовим варианты как с Кварацхелией, так и без него.
— «Рубин» больше не подпишет иностранцев?
— Нет, иностранцев точно не будет, у нас перебор. Думаю, наша селекция закончена. Может быть, появится только кто-то из россиян.
В сезоне-2020/21 «Рубин» занял 4-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
Футбол,Леонид Слуцкий,
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