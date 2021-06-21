«Рубин» отказался подписывать легионеров этим летом

— У нас на данный момент перебор с легионерами, — сказал Слуцкий. — У нас 11 иностранцев тренируется, а на сезон мы можем заявить только 8. Мы пока не понимаем, кто не попадет в окончательную заявку. Ситуация зависит от предложений, который будут поступать по нашим ведущим футболистам. Мы готовим варианты как с Кварацхелией, так и без него.