Путин встретится с президентом ФИФА

Президент России Владимир Путин 21 июня проведет встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино . Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«В Кремле сегодня также будет Джанни Инфантино. Много вопросов: конечно, и наследие чемпионата мира по футболу, и взаимодействие с Россией в плане следующего чемпионата мира», — передает слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь добавил, что взаимодействие России с Катаром по организации чемпионата мира находится на весьма хорошем уровне.

Также сообщается, что Инфантино посетит сегодняшний матч Евро-2020 в Санкт-Петербурге между сборными Бельгии и Финляндии.