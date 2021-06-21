Путин встретится с президентом ФИФА

Президент России Владимир Путин
21 июня проведет встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино
. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В Кремле сегодня также будет Джанни Инфантино. Много вопросов: конечно, и наследие чемпионата мира по футболу, и взаимодействие с Россией в плане следующего чемпионата мира», — передает слова Дмитрия Пескова ТАСС.
Пресс-секретарь добавил, что взаимодействие России с Катаром по организации чемпионата мира находится на весьма хорошем уровне.
Также сообщается, что Инфантино посетит сегодняшний матч Евро-2020 в Санкт-Петербурге между сборными Бельгии и Финляндии.
Напомним, что чемпионат Европы — 2020 стартовал 11 июня и продлится до 11 июля. Матчи проходят в 11 городах континента. Финальная встреча должна состояться на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.