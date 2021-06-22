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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Ювентус» готов предложить за игрока «Сассуоло» Локателли € 30 млн и двух футболистов

Чемпионат.comиещё 1
1 час назад
Туринский «Ювентус» намерен предложить за футболиста «Сассуоло» Мануэля Локателли 30 млн, а также двух игроков – румынского защитника Раду Дрэгушина и итальянского нападающего Марко да Граку. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
«Ювентус» предложит €30 млн и двух игроков за Локателли
Фото: ReutersReuters
По информации источника, представители «Ювентуса» и «Сассуоло» проведут встречу на этой неделе и попытаются прийти к соглашению. Сообщается, что с Локателли уже согласован личный контракт до 2026 года с зарплатой в 3 млн в год.
В минувшем розыгрыше Серии А Локателли забил четыре гола, отдал две голевые передачи и получил 11 жёлтых карточек, приняв участие в 34 играх чемпионата. Мануэль является воспитанником «Милана», за который выступал в первые годы профессиональной карьеры.
В июне сообщалось, что «Сассуоло» планирует получить за Локателли 40 млн, однако руководство «Ювентуса» не готово заплатить такие деньги за итальянца и планирует приобрести его за меньшую сумму.
Футбол,Мануэль Локателли,
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