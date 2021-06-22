Грэм Поттер может возглавить «Тоттенхэм»

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

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По информации источника, 46-летний специалист попал в шорт-лист «Тоттенхэма», который ищет главного тренера после увольнения Жозе Моуринью в апреле 2021 года. Поттер за свою тренерскую карьеру возглавлял шведский «Эстерсунд», «Суонси» и «Брайтон».

В завершившемся сезоне чемпионата Англии «Брайтон» с 41 очков занял 16-е место, а «Тоттенхэм», набрав 62 очка, завершил турнир на седьмой строчке.