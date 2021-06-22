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Чемпионат Европы по футболу 2020

Аргентина минимально обыграла Парагвай в Кубке Америки

Soccer News
1 час назад
В рамках 3-го тура тура группового этапа Кубка Америки-2021 сборная Аргентины со счётом 1:0 победила Парагвай.
Аргентина обыграла Парагвай в Кубке Америки
Фото: ReutersReuters
Единственный гол на 10-й минуте забил полузащитник "Севильи" Алехандро Гомес.
"Альбиселесте" набрали 7 очков в 3 матчах и лидируют в своей группе.
Аргентина – Парагвай - 1:0
Гол: 1:0 – 10 Гомес.
Аргентина: Мартинес, Тальяфико, Пеццелья, Молина, Ромеро, Ди Мария (Корреа, 81), Гомес (де Пауль, 72), Паредес (Домингес, 81), Родригес, Месси, Агуэро (Корреа, 59).
Парагвай: Сильва, Гомес, Эспинола, Алонсо, Арсамендия, Пирис (Санчес, 82), Альмирон, Ромеро (Ромеро, 66), Кубас (Кардосо Лусена, 66), Ромеро (Гонсалес, 87), Авалос (Самудио, 87).
Футбол,Алехандро Гомес,
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