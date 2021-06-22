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Чемпионат Европы по футболу 2020

Червиченко: Черчесов — человек приличный, он просто обязан подавать в отставку

Чемпионат.com
1 час назад
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отметил, что Станислав Черчесов должен подать в отставку с поста главного тренера сборной России после провала на Евро-2020.
Червиченко: "Черчесов просто обязан подавать в отставку"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Черчесов — человек приличный, он просто обязан подавать в отставку. Иначе как позором назвать это нельзя. А это позор, который Черчесов создавал на протяжении последних двух лет. Он основной виновник того, что произошло. Этот обрез Зобнина — абсолютная производная Черчесова, у него несыгранная оборона, нет взаимосвязи между вратарём и игроками. Зобнин, думаю, вместе с Сафоновым играет второй или третий раз в жизни. Но думаю, что Черчесов не уйдёт, он же нам всем вчера привет передал, поулыбался. Ему осталось только сказать в камеру: «Ну, вы, лохи, держитесь, а я пошёл дальше в кассу за неплохой зарплатой», — написал Червиченко в своей колонке для «Чемпионата».
Футбол,Евро-2020,Андрей Червиченко,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
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