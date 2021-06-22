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Лионель Месси подпишет новый контракт с "Барселоной"

ИА Regnumиещё 4
2 часа назад
Сегодня, 22 июня, нападающий «Барселоны» Лионель Месси сообщил президенту клуба Жоану Лапорте о намерении подписать новое соглашение.
Месси подпишет новый контракт с "Барселоной"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом стало известно в эфире испанской радиостанции COPE, аргентинец принял предложение руководства каталонского клуба подписать новый контракт.
Лионель Месси подпишет однолетнее соглашение.
Заработная плата капитана «блауграны» по нынешнему контракту составила 240 миллионов за последние четыре года суммарно.
Футбол,Лионель Месси,
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