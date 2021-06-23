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Источник: «Барселона» объявит о продлении контракта с Месси 24 июня

RT на русскомиещё 1
1 час назад
Каталонская «Барселона» в ближайшее время планирует объявить о продлении контракта с нападающим и капитаном команды Лионелем Месси.
«Барселона» намерена продлить контракт с Месси
Фото: ReutersReuters
Как сообщает страница El Chiringuito TV в Twitter, «Барселона» объявит о продлении контракта с Месси 24 июня.
Напомним, контракт нападающего с каталонским клубом заканчивается 30 июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» проявляет интерес к Роналду.
Футбол,Лионель Месси,
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