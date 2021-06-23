18-летний футболист умер во время тренировки

Футболист венгерской "Андрашиды" Виктор Марселл умер во время тренировки, сообщается на официальном сайте команды. Как заявил президент клуба Золтан Соос, 21 июня 18-летний игрок упал на газон и потерял сознание.

12 июня на чемпионате Европы по футболу у полузащитника сборной Дании остановилось сердце во время матча с командой Финляндии. Представителям медицинского штаба датской сборной удалось реанимировать спортсмена, затем он был госпитализирован. В настоящее время он находится в больнице Копенгагена. Сообщается, что ему была проведена операция по установке дефибриллятора. 19 июня футболиста выписали из клиники. Ранее Эриксен посетил тренировку сборной Дании.