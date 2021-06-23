Самый дорогой футболист мира Мбаппе сообщил ПСЖ о желании уйти

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе уведомил руководство клуба о своем желании покинуть команду. Об этом сообщает AS.

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Как утверждает журналист Даниель Риоло, 22-летний форвард не собирается продлевать контракт с парижанами. Соглашение истекает летом 2022 года.

Мбаппе — самый дорогой футболист мира. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 160 миллионов евро.

Мадридский «Реал» считается основным претендентом на приобретение форварда. В апреле сообщалось об интересе самого Мбаппе к продолжению карьеры в Мадриде.

Мбаппе перешел в ПСЖ из «Монако» летом 2018 года. Сумма трансфера составила 120 миллионов евро.