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Чемпионат Европы по футболу 2020

Самый дорогой футболист мира сообщил ПСЖ о желании уйти

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад
Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе уведомил руководство клуба о своем желании покинуть команду. Об этом сообщает AS.
Самый дорогой футболист мира Мбаппе сообщил ПСЖ о желании уйти
Фото: ReutersReuters
Как утверждает журналист Даниель Риоло, 22-летний форвард не собирается продлевать контракт с парижанами. Соглашение истекает летом 2022 года.
Мбаппе — самый дорогой футболист мира. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 160 миллионов евро.
Мадридский «Реал» считается основным претендентом на приобретение форварда. В апреле сообщалось об интересе самого Мбаппе к продолжению карьеры в Мадриде.
Мбаппе перешел в ПСЖ из «Монако» летом 2018 года. Сумма трансфера составила 120 миллионов евро.
В минувшем сезоне на счету нападающего 27 голов в 31 матче чемпионата Франции.
Футбол,Реал,
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