Месси согласовал новый контракт с «Барселоной»

Ранее журналист сообщал, что контракт будет продлен до 2023 года.

Месси в прошедшем сезоне провел за клуб 47 матчей в различных турнирах, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач. "Барселона" по итогам сезона заняла третье место в чемпионате Испании, набрав 79 очков.

Месси 34 года, он является воспитанником академии "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что является рекордом. Аргентинец - четырехкратный победитель Лиги чемпионов, олимпийский чемпион и серебряный призер чемпионата мира.