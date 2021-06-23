Точилин посчитал ненужным увольнять Черчесова

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По мнению Точилина, необходимости в том, чтобы менять главного тренера сборной, нет.

«Черчесов знает этот коллектив, понимает рычаги влияния, свои ошибки», — отметил он.

Единственной альтернативой Черчесову экс-футболист при этом назвал бывшего тренера казанского «Рубина» Курбана Бердыева

21 июня российская сборная покинула чемпионат Европы. Команда Черчесова уступила Дании в третьем матче группового этапа (1:4) и потеряла шансы на участие в плей-офф.

В ноябре 2020-го сообщалось , что Бердыева рассматривают в качестве замены Черчесову. На уровне сборных он возглавлял команду Туркмении.