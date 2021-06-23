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Чемпионат Европы по футболу 2020

Полузащитник Одисе Роши покинул «Ахмат»

Чемпионат.com
2 часа назад
Полузащитник Одисе Роши покинул «Ахмат». Весеннюю часть сезона футболист провёл в аренде в венгерском клубе «Диошдьёр».
Полузащитник Одисе Роши покинул «Ахмат»
Фото: WikipediaWikipedia
Контракт расторгнут по согласию сторон с учётом пожелания игрока. За «Ахмат» Одисе Роши провёл 88 матчей в официальных турнирах, в которых забил 12 голов.
«Друзья, настало время нам идти разными дорогами, надеюсь, они всё же будут время от времени пересекаться. Хочу поблагодарить всех за проведённое вместе время, за дружбу, за поддержку, за спортивное братство. Я вас никогда не забуду, вы для меня как семья. Всем удачи, успехов и всего самого наилучшего! От всего сердца!» — цитирует Роши пресс-служба клуба.
Роши выступал за «Ахмат» с 2016 года. Ранее албанский футболист выступал за «Кёльн», «Франкфурт», «Риеку» и другие команды.
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