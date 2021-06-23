Полузащитник Одисе Роши покинул «Ахмат». Весеннюю часть сезона футболист провёл в аренде в венгерском клубе «Диошдьёр».

Контракт расторгнут по согласию сторон с учётом пожелания игрока. За «Ахмат» Одисе Роши провёл 88 матчей в официальных турнирах, в которых забил 12 голов.