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Чемпионат Европы по футболу 2020

Сборная Бразилии обыграла команду Колумбии в матче Кубка Америки по футболу

ТАСС
3 часа назад
Сборная Бразилии со счетом 2:1 обыграла команду Колумбии в матче группового этапа Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.
Бразилия обыграла Колумбию в матче Кубка Америки по футболу
Фото: © EPA-EFE/Andre Coelho© EPA-EFE/Andre Coelho
В составе колумбийцев отличился Луиш Диас (10-я минута). У бразильцев голы на счету Роберто Фирмино (78) и Каземиро (90+10).
Сборная Бразилии набрала девять очков в трех матчах и лидирует в таблице группы В, ранее команда обеспечила себе выход в плей-офф. Колумбийцы идут на второй строчке с четырьмя очками, далее располагаются команды Перу (четыре очка), Эквадора (2) и Венесуэлы (2). Следующий матч бразильцы проведут 28 июня против эквадорцев.
Изначально Кубок Америки, который был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.
В четвертьфинал Кубка Америки выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Финал турнира пройдет 10 июля.
Футбол,Роберто Фирмино,
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