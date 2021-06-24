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Чемпионат Европы по футболу 2020

Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за сборную

Lenta.ru
49 минут назад
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по количеству мячей, забитых в матчах в составе национальных команд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за сборную
Фото: BERNADETT SZABO / ReutersBERNADETT SZABO / Reuters
В матче чемпионата Европы против Франции форвард реализовал два пенальти и сравнялся с бывшим игроком сборной Ирана Али Даеи. Теперь в активе обоих футболистов по 109 забитых мячей в международных матчах.
Иранцу, завершившему карьеру в 2007 году, для достижения этой отметки потребовалось 149 матчей. Роналду забил 109 мячей в 178 играх.
Встреча Португалии против Франции прошла в среду, 24 июня, и завершилась со счетом 2:2. Обе команды по итогам игры получили путевку в 1/8 финала Евро. Роналду в трех матчах турнира забил пять мячей и возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.
Футбол,Али Даеи,Криштиану Роналду,
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