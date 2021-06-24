Бронзовый призер Олимпиады по баскетболу Светлана Абросимова заявила «Газете.Ru», что неправильно попрекать футболистов сборной России , вылетевших с Евро, высокими заработками. Но другие спортсмены с баскетболисткой не согласны.

После грубой ошибки полузащитника "Спартака" Романа Зобнина в матче с Данией на Евро-2020 появилась информация о том, что игрок зарабатывает 26 млн рублей в месяц. А сегодня стало известно, что защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия хочет зарабатывать по новому контракту 3 млн в год. И обсуждение провала сборной на чемпионате Европы перешло в плоскость несправедливо завышенных заработков футболистов.

Светлана Абросимова, российская баскетболистка, двукратный чемпион Европы, бронзовый призер Олимпиады-2008, считает, что не стоит обвинять футболистов в том, что они много зарабатывают.

"Слишком просто обвинить футболиста или любого другого профессионала в том, что он зарабатывает огромные деньги и теряют мотивацию выступать за сборную. Футбол все-таки вид спорта номер один, и понятно, что они много зарабатывают. Обвинять их в том, что они плохо сыграли, мне кажется, неправильно, я никогда не буду обвинять спортсменов в том, что они не выложились. [Артем] Дзюба очень хорошо сказал и всем все объяснил", - сказала Абросимова "Газете.Ru".

По мнению известной баскетболистки, игрокам сборной России по футболу стоит сказать спасибо хотя бы за то, что они на турнир приехали, хотя могли провести отпуск с семьями.

"Начнем с того, что ребята, которые играют в сборной, вообще могли от этого отказаться. К сожалению, в баскетболе - и в женском, и в мужском, - есть игроки, которые принимают такие решения и не едут в национальные команды, чтобы не получить травмы, чтобы сохранить себя на следующий сезон или просто чтобы побыть летом с семьей. То, что футболисты там, наоборот, говорит о них хорошо – имея такие огромные зарплаты, они хотят выступать за сборную", - рассуждает Абросимова.

Спортсменка обозначила другую проблему, которая, на ее взгляд, гораздо серьезнее. По мнению Абросимовой, в профессиональном спорте существует громадная пропасть между заработками мужчин и женщин. Хотя женщин, нередко выступают в более тяжелых условиях.

"Я играла и в женской НБА, и много лет играла за сборную России – я знаю зарплаты мужчин и женщин. Мне могут сказать, что мужская НБА как лига зарабатывает в сто раз больше, чем женская. Но есть и другие виды спорта – например, американский женский футбол, который привлекает внимание зрителей намного больше, чем мужской, а зарплаты у них все равно ниже. Поэтому дискриминация присутствует между мужскими и женскими видами спорта.

Когда я вижу, что параллельно идет женский чемпионат Европы по баскетболу и девочки играют пять игр за семь дней, включая четвертьфинал, а у мальчиков три игры за девять дней – вот тут у меня уже вопросы. К тому, что это не просто неуважение к спортсменам – их ставят под угрозу, растет риск получения травм. У нас одна девочка порвала крестообразную связку практически на ровном месте. Потому что когда проводишь такие важные игры каждый день, это просто неправильно. А ребята, здоровые мужики в расцвете сил, играют меньше матчей. Это несправедливо, и этого не должно быть. И мужчин расслабляет играть так редко, это тоже не очень хорошо", - заявила Амбросимова.

Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Владлена Бобровникова не согласна с тем, что футболисты сборной России должны получать столь высокие зарплаты.

"Чтоб вы понимали, футболист Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц! Я столько не заработаю за всю свою жизнь. Боксерша Саадат, например, лицо свое подставляет под удары, чтоб заработать медали и деньги для себя и семьи. И сколько нас, спортсменов высочайшего уровня, чемпионов, которым дали ЗМС не за пятое место, которые никогда не увидят такие суммы", — написала Бобровникова в "сториз".

"Хвалить их не за что. Получайте, что заслужили. Вот сколько в России футболистов, которые сорят деньгами, а потом снимают на видео. А пас Романа Зобнина назад... Это что было!? Эти игроки хоть одну операцию ребенку оплатили? Нельзя так жить, имейте совесть", — сказал экс-боксер Денис Лебедев "Спорт-Экспрессу".

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко предлагает меньше денег вкладывать в футбол, а больше - в фигурное катание.

"Предлагаю руководителям российского спорта вкладывать больше средств в фигурное катание. Оно сегодня на подъеме. Если из денег, которые ежегодно тратим на футбол, хотя бы 30 процентов отдавать фигуристам — имею в виду строительство катков, развитие детских школ, подготовку тренерских кадров, — на всех турнирах стабильно будем на пьедестале", - сказал Плющенко "Чемпионату".

Знаменитый теннисист, в прошлом первая ракетка мира Марат Сафин считает, что слишком высокие зарплаты футболистов являются одной из главных причин неудачной игры как сборной, так и российских клубов в еврокубках.

По мнению Сафина, при такой зарплате у футболистов пропадает мотивация.