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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Рубин» победил «Нижний Новгород» в товарищеском матче

RT на русскомиещё 3
2 часа назад
Казанский «Рубин» одержал победу над «Нижним Новгородом» в товарищеском матче.
«Рубин» победил «Нижний Новгород» в товарищеском матче
Фото: ФК "Рубин"ФК "Рубин"
Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:1.
В составе «Рубина» дублем отметился Кирилл Косарев. В составе «Нижнего Новгорода» единственный мяч забил Артём Галаджан.
Ранее сообщалось, что «Ахмат» подал в суд на Google.
Футбол,Артем Галаджан,Google,
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