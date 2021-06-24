РФС обсудит с Минспорта лимит на легионеров

По его словам, будет принято «абсолютно адекватное решение».

Также он добавил, что видит проблему в разрозненности подготовки футболистов

В настоящее время в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», т. е. в заявке каждого клуба может быть максимум восемь иностранных игроков.