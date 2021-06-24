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РФС обсудит с Минспорта РФ лимит на легионеров

ИА Regnumиещё 1
2 часа назад
Лимит на легионеров в российских клубах предметом обсуждения Министерства спорта РФ с Российским футбольным союзом (РФС). Об этом 24 июня заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на пресс-конференции.
РФС обсудит с Минспорта лимит на легионеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Что касается лимита на легионеров, я думаю, что это будет предметом нашего обсуждения с РФС», — сказал Матыцин.
По его словам, будет принято «абсолютно адекватное решение».
Также он добавил, что видит проблему в разрозненности подготовки футболистов
«У нас разрозненно абсолютно развивается система детского футбола, профессиональные клубы и институт сборных команд», — сказал Матыцин, отметив, что нужно «совершенствовать систему управления в футболе».
В настоящее время в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», т. е. в заявке каждого клуба может быть максимум восемь иностранных игроков.
Футбол,Олег Матыцин,РФС,Минспорта,
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