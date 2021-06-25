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Чемпионат Европы по футболу 2020

Сборная Чили проиграла Парагваю на Кубке Америки

Спорт-Экспресс
2 часа назад
Сборная Чили потерпела поражение от Парагвая в 3-м туре Кубка Америки (0:2). Голы забили Брайан Самудио и Мигель Алмирон.
Сборная Чили проиграла Парагваю
Фото: ReutersReuters
Парагвайцы вышли на 2-е место в турнирной таблице, опередив чилийцев, которые теперь третьи.
Кубок Америки
Группа А
Чили — Парагвай — 0:2 (0:1)
Голы: Самудио, 33 (0:1). Альмирон, 58 — с пенальти (0:2).
Чили: Браво, Исла, Медель (Роко, 69), Мена, Сьерральта, Видаль, Арангис, Пинарес (Гальдамес, 68), Аларкон (Менесес, 46), Варгас, Бреретон.
Парагвай: Сильва, Гомес, Алонсо, Арсамендия (Альдерете, 84), Эспинола, Мартинес, Кардосо Лусена (Хименес, 84), Вильясанти, Альмирон (Барейро, 77), Гонсалес (О.Ромеро, 76), Самудио (Ан.Ромеро, 62).
Предупреждения: Бреретон, 45+1. Медель, 55. Браво, 58. Мартинес, 78.
Судья: Рольдан (Колумбия).
25 июня. Бразилиа. Стадион Национальный.
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