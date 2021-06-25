Сборная Чили проиграла Парагваю

Сборная Чили потерпела поражение от Парагвая в 3-м туре Кубка Америки (0:2). Голы забили Брайан Самудио и Мигель Алмирон.

Парагвайцы вышли на 2-е место в турнирной таблице, опередив чилийцев, которые теперь третьи.