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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Арсенал» покупает защитника сборной Англии за 58 млн евро

Евро-футбол.Ру
1 час назад
Защитник «Брайтона» Бэй Уайт вскоре станет игроком лондонского «Арсенала», утверждает портал Goal.com. Сумма сделки составит 58 миллионов евро.
«Арсенал» купит защитника сборной Англии Уайта
Фото: ReutersReuters
Источник сообщает, что в настоящий момент стороны договариваются о выплате этой суммы, поскольку «канониры» не готовы заплатить сразу и хотят разбить ее на несколько траншей.
Напомним, что Уайт отправился вместе со сборной Англии на чемпионат Европы-2020. В 1/8 финала подопечные Гарета Саутгейта встретятся с командой Германии.
В минувшем сезоне английской Премьер-лиги защитник сыграл 36 поединков, в которых получил три желтые карточки и один раз был удален с поля.
Футбол,Гарет Саутгейт,
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