Марсело будет капитаном «Реала»

Напомним, Марсело пополнил состав «Реала» 1 января 2007 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года. В прошлом сезоне чемпионата Испании бразилец принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив 2 результативные передачи. Также на его счету 1 передача в 2 матчах в Лиге чемпионов.