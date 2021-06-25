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Чемпионат Европы по футболу 2020

Перес подтвердил информацию, что Марсело будет капитаном «Реала» в следующем сезоне

Чемпионат.com
2 часа назад
Президент «Реала» Флорентино Перес отреагировал на появившуюся информацию о том, что 33-летний бразильский крайний защитник Марсело продолжит выступать за мадридский клуб и сменит Серхио Рамоса на посту капитана команды.
Марсело будет капитаном «Реала»
Фото: ReutersReuters
«Марсело будет нашим капитаном в следующем сезоне. Трудно найти другого крайнего защитника, такого как Марсело. Он и Роберто Карлос были лучшими в истории», — цитирует Переса журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Напомним, Марсело пополнил состав «Реала» 1 января 2007 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года. В прошлом сезоне чемпионата Испании бразилец принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив 2 результативные передачи. Также на его счету 1 передача в 2 матчах в Лиге чемпионов.
По итогам сезона 2020/21 «Реал» занял второе место в Примере и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Челси».
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