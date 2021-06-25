Грилиш обойдется "МанСити" в 100 млн евро

В составе «Астон Виллы» полузащитник выступает с лета 2013 года. Действующее трудовое соглашение Джека с бирмингемцами рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 65 миллионов евро.