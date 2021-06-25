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Чемпионат Европы по футболу 2020

Все футболисты «Рубина» будут вакцинированы от коронавируса

Спорт-Экспрессиещё 2
47 минут назад
Все футболисты «Рубина» будут привиты от коронавируса, сообщает пресс-служба казанского клуба.
Всех игроков «Рубина» вакцинируют
Фото: ТАССТАСС
Все игроки основного состава будут привиты вакциной «Спутник V». Сегодня, 25 июня прошел первый этап вакцинации.
Игроки «Рубина» проходят вакцинацию от COVID-19?Все игроки основного состава команды будут привиты вакциной от COVID-19 «Спутник V». Первый этап вакцинации проходит 25 июня.
В сезоне-2020/21 «Рубин» занял 4-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. Следующий сезон стартует 25 июля, в первом туре казанцы сыграют со «Спартаком».
Футбол,Спартак,
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