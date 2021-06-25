Всех игроков «Рубина» вакцинируют

Все футболисты «Рубина» будут привиты от коронавируса, сообщает пресс-служба казанского клуба.

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Все игроки основного состава будут привиты вакциной «Спутник V». Сегодня, 25 июня прошел первый этап вакцинации.

Игроки «Рубина» проходят вакцинацию от COVID-19?Все игроки основного состава команды будут привиты вакциной от COVID-19 «Спутник V». Первый этап вакцинации проходит 25 июня.