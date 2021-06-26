Орлов – о сборной России: «Только Головин прогрессирует, остальные деградировали»

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<p>Спортивный журналист Геннадий Орлов
раскритиковал сборную России
за неудачное выступление на Евро-2020.</p>
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<p>"Только один футболист из всей этой группы прогрессирует – это Александр Головин
. Остальные деградировали и играют хуже, чем три года назад. У сборной не выстроена игра, нет связок на футбольном поле, полузащитники ничего не создают для нападающих, форварды не помогают полузащите, все разбалансировано", – заявил Орлов в эфире телеканала «Матч Премьер».</p>
<p>Сборная России на групповом этапе Евро-2020 проиграла сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграла Финляднию (1:0), благодаря голу Алексея Миранчука
. Российская сборная в третий раз подряд не пробилась в плей-офф Евро (2012, 2016, 2021), а также второй подряд раз заняла последнее место в группе (2016, 2021).</p>
<p>29 июня состоится заседание технического комитета РФС
, на котором выступит главный тренер национальной команды Станислав Черчесов
с докладом о выступлении команды на Евро-2020.</p>
<p>Следующую официальную встречу сборная России проведет против Хорватии в отборочном турнире к чемпионату мира 2022, который пройдет в Катаре. Матч российской сборной против вице-чемпионов мира состоится 1 сентября, начало – в 21:45 по московскому времени.</p>
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