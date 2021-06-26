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Чемпионат Европы по футболу 2020

Орлов – о сборной России: «Только Головин прогрессирует, остальные деградировали»

Спорт день за днемиещё 1
2 часа назад
<div> <p>Спортивный журналист Геннадий Орлов раскритиковал сборную России за неудачное выступление на Евро-2020.</p> <p><a href="https://www.sportsdaily.ru/news/domagoj-vida-v-matche-s-ispaniej-nas-zhdet-ad"><b>Домагой Вида: «В матче с Испанией нас ждет ад»</b> </a></p> <p>&quot;Только один футболист из всей этой группы прогрессирует – это Александр Головин. Остальные деградировали и играют хуже, чем три года назад.&nbsp;У сборной не выстроена игра, нет связок на футбольном поле, полузащитники ничего не создают для нападающих, форварды не помогают полузащите, все разбалансировано&quot;, – заявил Орлов в эфире телеканала &laquo;Матч Премьер&raquo;.</p> <p>Сборная России на групповом этапе Евро-2020 проиграла сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4)&nbsp; и обыграла Финляднию (1:0), благодаря голу Алексея Миранчука. Российская сборная в третий раз подряд не пробилась в плей-офф Евро (2012, 2016, 2021), а также второй подряд раз заняла последнее место в группе (2016, 2021).</p> <p>29 июня состоится заседание технического комитета РФС, на котором выступит главный тренер национальной команды Станислав Черчесов с докладом о выступлении команды на Евро-2020.</p> <p>Следующую официальную встречу сборная России проведет против Хорватии в отборочном турнире к чемпионату мира 2022, который пройдет в Катаре. Матч российской сборной против вице-чемпионов мира состоится 1 сентября, начало – в 21:45 по московскому времени.</p> <p><b>Читайте также:</b></p> <p><a href="https://www.sportsdaily.ru/news/tarasova-na-meste-cherchesova-ushla-by-v-otstavku"><b>Тарасова призвала Черчесова уйти в отставку</b> </a></p> </div> <div><br /> </div>
Орлов – о сборной России: «Только Головин прогрессирует, остальные деградировали»
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем
Футбол,Алексей Миранчук,Геннадий Орлов,Александр Головин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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