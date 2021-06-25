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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Реал» готов продать Себальоса за 30 млн евро

Sports.ruиещё 1
3 часа назад
Испанец последние два сезона провел в «Арсенале» на правах аренды.
«Реал» захотел продать Себальоса за 30 млн евро
Фото: ReutersReuters
Интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Бетис», однако клуб не готов платить 30 миллионов евро, которые требует «Реал» в качестве компенсации.
В то же время «Бетису» может быть интересна аренда с правом выкупа.
В минувшем сезоне Себальос провел 25 матчей в чемпионате АПЛ и сделал три передачи. Его статистику можно посмотреть здесь.
Футбол,Реал,
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