«Реал» захотел продать Себальоса за 30 млн евро

Испанец последние два сезона провел в «Арсенале» на правах аренды.

Фото: Reuters Reuters

Интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Бетис», однако клуб не готов платить 30 миллионов евро, которые требует «Реал» в качестве компенсации.

В то же время «Бетису» может быть интересна аренда с правом выкупа.